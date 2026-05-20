Serie B, semifinale playoff: Palermo-Catanzaro 0-0 – Diretta

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Semifinale di ritorno nei playoff di Serie B. Oggi, mercoledì 20 maggio, il Palermo ospita il Catanzaro – in diretta tv e streaming – nel penultimo atto degli spareggi per la promozione in Serie A. Allo stadio Barbera si riparte con i calabresi in netto vantaggio nel doppio confronto, visto che all'andata i giallorossi si sono imposti per 3-0 sulla squadra di Inzaghi. La vincente troverà in finale il Monza, che ha superato la Juve Stabia nella prima semifinale. L'andata della finale dei playoff è in programma domenica 24 maggio, mentre il ritorno venerdì 29.

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