San Cataldo, studenti dell’Istituto “Carducci” in finale ai Campionati Internazionali di Giochi Matematici 2026

Sabato 30 maggio gli studenti Federico Ye e Leonardo Buccola, superate le fasi selettive, parteciperanno alle prove finali dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici 2026, organizzati dall’Università degli Studi “Bocconi” di Milano. “Logica, intuizione e fantasia” è lo slogan dei Campionati.La gara di matematica più importante in Italia è giunta, quest’anno, alla sua 33ª edizione, articolata in quattro fasi nelle quali i concorrenti sono di fronte a un certo numero di quesiti da risolvere, in 60 o 90 minuti, a seconda della categoria. Gli studenti Federico Ye e Leonardo Buccola, che frequentano l’Istituto Comprensivo “G. Carducci” di San Cataldo, hanno superato tutte le fasi, giungendo al prestigioso traguardo della finale milanese.“Molti nostri ragazzi” – dice Salvatore Parenti, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “G. Carducci” di San Cataldo – “quest’anno hanno raggiunto risultati prestigiosi a livello nazionale e in diversi campi: artistico, musicale, scientifico e in campo letterario. Questi risultati ci rendono orgogliosi e ci convincono a continuare a coltivare e incentivare talenti ed eccellenze. In questa occasione, un particolare ringraziamento va agli insegnanti di matematica, che ogni anno riescono a portare tanti ragazzi nelle migliori posizioni, in competizioni locali, regionali e nazionali”.Se i due studenti dovessero superare anche questo importante traguardo, potranno essere ammessi alla finalissima internazionale, che si svolgerà sempre a Milano, nel mese di luglio 2026.