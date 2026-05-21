Sicilia, Schifani: “La parifica del bilancio 2022 in Corte dei Conti libererà altre risorse”

“Il 27 maggio parteciperò all’udienza alla Corte dei Conti per la parifica del bilancio 2022, che libererà delle risorse: il clima è positivo e i conti sono in regola, con alcune anomalie che recepiremo dalle osservazioni della Corte dei Conti”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine della presentazione, a Palazzo d’Orleans, dei progetti definitivi per i termovalorizzatori di Palermo e Catania. “Il segnale di una crescita della Sicilia lo registriamo su tutti i fronti: finanziario, occupazionale, sul rating e sull’aumento delle entrate – aggiunge Schifani -. Lo sforzo di fine legislatura dev’essere quello di trasformare queste risorse in investimenti che migliorino la qualità della vita, favoriscano l’aumento del lavoro per i nostri giovani e incentivino una crescita industriale che darà più entrate e lavoro”. (ITALPRESS).