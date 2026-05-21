Salvini ad Agrigento, ‘gli stranieri perbene sono i benvenuti’

“Sono contento di vedere in questa piazza diversi cittadini stranieri che sono arrivati da lontano, che sono ben integrati, pagano le tasse, portano i figli a scuola e portano rispetto. Perché la differenza non deve mai essere il colore della pelle o il Paese in cui nasci. La differenza è fra persone perbene e persone permale. Le persone perbene sono le benvenute ad Agrigento, in Sicilia, a Roma, a Milano. Chi viene per delinquere torna a casa perché non ne abbiamo bisogno”. Lo ha detto il ministro per le Infrastrutture e leader della Lega ad Agrigento. “Non abbiamo bisogno di spacciatori, scippatori, stupratori e rapinatori. E a se a qualcuno piacciono i ‘clandestini’ ospitateli a casa vostra”, ha aggiunto.