San Cataldo, gita scolastica annullata: sostituito il bus “inidoneo” con uno “inadeguato”

Continuano i controlli della Polizia di Stato nell’ambito del progetto “gite sicure”, che ha lo scopo di tutelare l’incolumità degli studenti durante i viaggi d’istruzione. Questa mattina a San Cataldo gli agenti della locale sezione Polizia Stradale hanno sottoposto a controllo due pullman. Nel corso degli accurati controlli eseguiti dai poliziotti in un pullman è stata riscontrata la barra di torsione della sospensione anteriore spezzata.

Il mezzo non idoneo al servizio è stato sostituito con un altro che ha raggiunto il luogo di raduno. Ma anche quest’ultimo presentava diverse irregolarità; infatti, sei cinture di sicurezza erano inefficienti e le porte di emergenza del mezzo non funzionanti.

Il titolare della ditta è stato sanzionato e i mezzi dovranno essere sottoposti a revisione straordinaria presso la motorizzazione. La gita purtroppo è stata annullata e rinviata ad altra data.