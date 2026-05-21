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Salvini: “Con me ministro oltre 50 miliardi di investimenti in corso”

Redazione

Salvini: “Con me ministro oltre 50 miliardi di investimenti in corso”

Gio, 21/05/2026 - 15:25

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“Il Porto a Marsala perché una città con una storia millenaria non può fare a meno di averlo. L’aeroporto ad Agrigento perché in quell’area della Sicilia si devono creare le condizioni per la continuità territoriale. Ed infine il Ponte sullo Stretto per connettere l’intera Sicilia all’Europa. Con me Ministro oggi la Sicilia ha oltre 50 miliardi di investimenti in corso per opere come ferrovie, strade, autostrade, dighe, acquedotti e tram e metropolitane”. Lo ha detto Matteo Salvini a Marsala in una manifestazione alle Saline Genna.

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