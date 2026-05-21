Caltanissetta, in Questura firmato il rinnovo del “protocollo Zeus” con Etnos per la prevenzione della violenza di genere

Questa mattina, alle ore 11.00, è stato firmato il rinnovo del “protocollo d’intesa in materia di stalking e violenza domestica”, c.d. Zeus, attraverso la promozione ed attuazione di programmi di recupero per i destinatari del provvedimento di ammonimento, tra il Questore della provincia di Caltanissetta Marco Giambra e il presidente della cooperativa sociale Etnos Fabio Ruvolo.









Il progetto, per i prossimi due anni, prevede che i destinatari dell’ammonimento del Questore per atti persecutori, violenza domestica e cyberbullismo, siano informati della possibilità di frequentare un programma di recupero organizzato dalla cooperativa sociale Etnos. L’obiettivo è quello di evitare che il maltrattante reiteri il proprio comportamento violento, favorendone la riabilitazione. Il protocollo prevede una costante sinergia tra la Divisione Polizia Anticrimine della Questura, diretta dal Primo Dirigente della Polizia di Stato dr.ssa Patrizia Pagano, ed Etnos, per favorire la “presa in carico” della persona ammonita e la verifica degli esiti delle attività intraprese, a dimostrazione che gli interventi preventivi rivolti all’autore delle violenze sono complementari a quelli effettuati a sostegno delle vittime. Il protocollo, già stipulato nell’agosto del 2022, rappresenta la manifestazione di un rinnovato impegno nell’attività di prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza contro le donne, messa in atto su tutto il territorio nazionale dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato.