Meloni a Niscemi: “Due programmi per 150 mlln stanziati con decreto a febbraio”

“Il governo è venuto stamattina a confrontarsi col Consiglio comunale ma anche con il comitato dei cittadini su due programmi che intendiamo licenziare domani in Consiglio dei Ministri, a pochissimi mesi di distanza dal decreto che stanziava 150 milioni per occuparsi dello specifico della frana di Niscemi. Un decreto che prevedeva anche ovviamente le risorse per le tre regioni che erano state coinvolte dal ciclone Harry, mettono a terra quei 150 milioni”.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni lo dice in un punto stampa a Niscemi (Caltanissetta). “Nel febbraio scorso abbiamo varato un decreto, poi convertito in legge dal Parlamento ad aprile, per stanziare questi 150 milioni che avevano l’obiettivo della messa in sicurezza del territorio, degli indennizzi, della demolizione delle case che sono inagibili”, aggiunge Meloni.