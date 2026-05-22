Caltanissetta. Il nisseno Giuseppe Zugno riconfermato segretario regionale Si.Na.Fo Sicilia

CALTANISSETTA. Il nisseno Giuseppe Zugno (nella foto) è stato riconfermato per il prossimo quadriennio segretario regionale Si.Na.F.O. Sicilia, Associazione che rappresenta i Farmacisti Ospedalieri e Territoriali di tutte le Aziende Sanitarie Siciliane.

Il riconfermato segretario , che quest’anno riveste per la seconda volta anche il ruolo di Coordinatore Regionale Fassid, ha ringraziato tutti gli iscritti per la rinnovata fiducia , i componenti della segreteria regionale ( Antonio Castorina , Cristina Pittella, Enrico Saglimbeni, Igor Aleo, Sabrina Arena , Valentina Impellizzeri) da lui tutti riconfermati e i Delegati Aziendali che con il loro impegno hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel quadriennio precedente

Ha quindi delineato le linee programmatiche future, che hanno come priorità la definizione e conclusione dei lavori dei tavoli tecnici, istituiti, su richiesta del Sinafo, presso l’Assessorato Regionale Sanità per valutare le proposte di revisione ed attualizzazione delle linee guida per l’aggiornamento del D.A. 4 Agosto 2003 e le osservazioni presentate sul vigente piano della rete territoriale regionale (D.A. 1294/22).

L’obiettivo è quello di concordare e far adottare nuovi e corretti parametri e standard, già proposti in bozza , e riorganizzare i Dipartimenti del Farmaco ,che hanno la gestione della seconda voce di spesa ,dopo il personale , delle Aziende Sanitarie, prevedendo l’incremento delle dotazioni organiche che con l’attuale soglia del 3% risultano del tutto insufficienti ad assicurare tutte le importanti e numerose linee di attività e governare la spesa farmaceutica nel migliore modo possibile.