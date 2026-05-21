Caltanissetta. Soddisfazione dell’ex assessore comunale Matilde Falcone per estensione contrattuale a 36 ore per 4 lavoratori ex Asu

CALTANISSETTA. Si è concluso oggi, con la firma dell’estensione contrattuale a 36 ore, l’iter procedurale che ha visto protagonisti i lavoratori ex ASU del Comune di Caltanissetta. Un passaggio fondamentale che corona un percorso virtuoso di valorizzazione del personale, iniziato con la stabilizzazione avvenuta durante il mandato dell’assessore al personale pro tempore, Falcone.

A esprimere viva soddisfazione per il traguardo raggiunto è proprio l’ex assessore Falcone, che ha seguito da vicino le fasi iniziali e decisive di questo percorso.

“È motivo di grande orgoglio vedere il compimento definitivo di un iter che avevo avviato e impostato durante il mio mandato” – ha dichiarato Falcone. “Questi dipendenti, già stabilizzati con celerità grazie al lavoro certosino svolto in quel periodo, vedono oggi riconosciuto pienamente il loro impegno attraverso l’estensione dell’orario lavorativo a 36 ore..Ricordo che il comune di Caltanissetta è stato uno dei primi enti ad utilizzare in Sicilia gli ex Asu e a stabilizzarli . Formulo ai quattro dipendenti i miei auguri nella consapevolezza che con il loro prezioso lavoro arricchiranno il nuovo organico “

L’ex assessore ha inoltre sottolineato l’importanza della continuità amministrativa per il bene della macchina comunale e dei lavoratori: “Sono veramente soddisfatta del fatto che l’assessore Genovese, muovendosi sulla scia di quanto già realizzato e impostato dalla mia gestione, abbia completato il percorso procedurale. Il raggiungimento di questo obiettivo testimonia quanto sia prezioso, per l’interesse collettivo, dare seguito a progetti avviati con visione e concretezza, garantendo così stabilità e dignità lavorativa a chi da anni presta servizio per il nostro Comune.”

Con questo atto, il Comune di Caltanissetta rafforza il proprio organico, consolidando la posizione dei lavoratori e garantendo una maggiore efficienza operativa a servizio della cittadinanza.