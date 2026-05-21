Weekend caldo: primi sprazzi di estate con picchi oltre i 30°C

Come riporta il sito dell’Aeronautica Militare Italiana, l’alta pressione si consolida sul nostro Paese per un fine settimana con tanto sole e temperature al di sopra della media del periodo.

Su più fronti viene confermato l’arrivo del primo caldo estivo a causa dell’espansione di un promontorio anticiclonico di matrice sub tropicale su Italia ed Europa. Da settimana prossima, infatti, la colonnina di mercurio, tra martedì e mercoledì, si potrebbe avvicinare anche ai 35°C in Pianura Padana, si tratta di temperature di almeno 10°C sopra le medie del periodo.

Ma vediamo qui di seguito il dettaglio delle previsioni Meteo per il fine settimana:

Venerdì 22 maggio 2026

Nord : sereno o poco nuvoloso, salvo locali addensamenti nuvolosi sull’arco alpino, possibilità di isolati rovesci

: sereno o poco nuvoloso, salvo locali addensamenti nuvolosi sull’arco alpino, possibilità di isolati rovesci Centro e Sardegna : tempo stabile e soleggiato su tutto il settore, aumento della nuvolosità sui rilievi del basso Lazio e Abruzzo nel pomeriggio, isolati rovesci

: tempo stabile e soleggiato su tutto il settore, aumento della nuvolosità sui rilievi del basso Lazio e Abruzzo nel pomeriggio, isolati rovesci Sud e Sicilia: cielo prevalentemente sereno, con esclusione dei settori jonici e rilievi della Calabria e Sicilia orientale dove saranno possibili locali rovesci o temporali

Temperature minime in aumento, soprattutto al Nord, settori tirrenici del Centro, Sardegna e Sicilia, stazionarie altrove. Massime in deciso aumento sul Trentino Alto Adige, regioni Nord-occidentali, Sardegna e settori tirrenici del Sud.

Weekend 23-24 maggio 2026

Sabato 23 maggio 2026 con poche nubi da Nord a Sud. Giornata all’insegna del soleggiamento diffuso anche se, nelle ore centrali, con l’aumentare delle temperature, qualche nube più imponente potrà formarsi sull’arco alpino e sui monti di Basilicata, Calabria e Sicilia dando origine a degli isolati rovesci o temporali. Cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del territorio anche domenica. Velature alte e sottili scorreranno al Nord mentre di nuovo, nelle ore più calde, tenderà ad aumentare la nuvolosità sulle Alpi orientali, sull’Appennino meridionale e sulla Sicilia. Zone, queste, in cui crescerà la probabilità di qualche isolato rovescio.

Condizioni di stabilità che favoriscono un generale aumento dei valori termici. Temperature massime che toccheranno i 30°C in più località: da Milano a Torino, da Roma a Napoli.