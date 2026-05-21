San Cataldo. La villa comunale si sta rifacendo il look con interventi di manutenzione straordinaria

SAN CATALDO. La villa comunale sta rifacendo il look, e lo sta rifacendo abbastanza bene grazie al fatto che sono partiti gli interventi di manutenzione straordinaria. Si tratta di un lavoro meticoloso portato avanti per restituire alla cittadinanza uno spazio ancora più bello e funzionale.

Lo ha annunciato il sindaco Gioacchino Comparato e l’assessore comunale all’ambiente Carmelo Zimarmani che hanno inteso ringraziare l’Ufficio Ambiente per la professionalità e l’impegno che stanno mettendo in questo progetto destinato a dare un volto più vivibile e sostenibile ad un polmone verde come la villa comunale.