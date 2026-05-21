Campofranco. “Giornate della Natura”: l’Educazione ambientale protagonista nelle scuole con Legambiente

CAMPOFRANCO. Si è svolta nella cornice della Villa Comunale “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” una significativa mattinata di educazione e sensibilizzazione ambientale, organizzata nell’ambito delle Giornate della Natura promosse da Legambiente Sicilia, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Campofranco e l’Istituto Comprensivo “L. da Vinci”.

Protagonisti dell’iniziativa 60 alunni della scuola primaria, accompagnati dai loro docenti, che hanno preso parte con grande entusiasmo e partecipazione alle attività proposte dai volontari di Legambiente. L’evento, originariamente previsto all’interno dell’area boschiva Spagnolo, si è svolto nella villa comunale, dimostrando comunque la piena riuscita del progetto educativo.

Presenti per l’Amministrazione il Sindaco Rosario Nuara e il Vicesindaco Enrico Lipari, che hanno avuto modo di confrontarsi con i rappresentanti di Legambiente sulle azioni necessarie per la prevenzione e il contrasto del degrado ambientale, ribadendo la centralità dell’educazione al rispetto della Natura come strumento indispensabile per costruire una cittadinanza consapevole, a partire dalle nuove generazioni.

L’Amministrazione Comunale esprime il proprio ringraziamento a Legambiente Sicilia per il prezioso lavoro svolto sul territorio, al personale docente dell’I.C. “L. da Vinci” per la disponibilità e la sensibilità dimostrata, e soprattutto ai piccoli alunni, veri protagonisti di questa giornata. La crescita del senso civico e il rispetto dell’ambiente passano da iniziative come questa, che il Comune di Campofranco intende sostenere e moltiplicare nei prossimi mesi, nella convinzione che solo attraverso un percorso collettivo di crescita culturale e sociale sia possibile produrre cambiamenti reali e duraturi.