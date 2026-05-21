Gli uffici della Camera di Commercio di Caltanissetta e Gela chiusi l’1 e 2 giugno per disinfestazione

CALTANISSETTA. Gli Uffici della sede centrale di Caltanissetta della Camera di Commercio sita in Corso Vittorio Emanuele, 38 e quelli della sede distaccata di Gela di Piazza Roma 1, resteranno chiusi l’intera giornata di lunedì 1 giugno e martedì 2 giugno per disinfestazione dei locali.
Gli Uffici riapriranno nella giornata di Mercoledì 3 giugno. Resteranno comunque attivi i servizi erogabili on line da soggetti connessi al sistema informatico camerale. L’accesso al Registro Imprese, inoltre, può essere effettuato collegandosi al sito www.registroimprese.it.