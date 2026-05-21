ICS “Leonardo da Vinci “Mussomeli, VII Concorso Musicale Nazionale “Josè Cardinale” Cine – teatro Manfredi”: Premiazione vincitori.

MUSSOMELI – Un pomeriggio di musica, talento e memoria è stato quello dello scorso 15 maggio in occasione del settimo Concorso Musicale Nazionale dedicato a Josè Cardinale, grande musicista scomparso prematuramente. Sul palco, in apertura, i ragazzi della Leonardo’s Ensemble. A seguire i vincitori dei primi premi per categoria, i vincitori dei premi assoluti e del Premio speciale. In sala il pubblico, la mamma di Josè e numerosi ospiti. Un ringraziamento speciale per la giuria composta da maestri prestigiosi per la loro autorevole presenza, ai docenti di strumento musicale per la passione e la guida e all’amministrazione comunale per la gentile ospitalità.Erano presenti Il dirigente scolastico Alessandra Camerota, il vice sindaco Seby Lo Conte, l’assessore alla P.I. Jessica Valenza e il Presidente del Consiglio Gianiuca Nigrelli. L’assessore alla P.I. così ha commentato l’evento: ”Come ogni anno abbiamo preso parte a questa iniziativa alla quale teniamo particolarmente, perché rappresenta un momento di memoria, divisione e grande valore umano per tutta la comunità. Ogni anno questo appuntamento rappresenta una forte emozione, un momento intenso e ricco di significato dedicato alla memoria di una persona che continua a vivere attraverso la musica, il ricordo e l’affetto di quanti lo hanno conosciuto. La musica ha un ruolo fondamentale nelle nostre comunità: unisce, educa, trasmette valori ed emozioni, creando occasioni di crescita e condivisione soprattutto per i più giovani. È stato inoltre bellissimo vedere come questi ragazzi, anno dopo anno, diventino sempre più bravi, dimostrando impegno, passione e grande talento. L’evento si è svolto al cine-teatro “Manfredi”,