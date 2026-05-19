San Cataldo. Il 24 maggio c’è la gara podistica “Stramimiani 2026”: già tanti iscritti ad un evento che promuove sport e territorio

SAN CATALDO. Cresce l’attesa a San Cataldo in vista della gara podistica su strada “Stramimiani 2026”. Il presidente del comitato di quartiere Mimiani San Domenico Savio di San Cataldo, Carmelo Raimondi, sta lavorando in maniera alacre e al tempo stesso mirata all’obiettivo di far crescere la gara podistica sancataldese divenuta ormai fiore all’occhiello dello sport cittadino e richiamo per tanti atleti provenienti da ogni parte della Sicilia.

L’atteso evento avrà luogo domenica 24 maggio e sarà la dodicesima edizione di un evento che quest’anno assume maggiore visibilità in quanto inserio nel circuito delle gare regionali/nazionali, I volontari della associazione Mimiani stanno lavorando insieme al comune di San Cataldo che ha dato il patrocinio per creare una bellissima giornata di sport, inclusione sociale, amicizia e accoglienza nonché per la valorizzazione del territorio.

Tante le iscrizioni che sono già pervenute e tante quelle che sono destinate ad essere fatte da parte di atleti che avranno modo di confrontarsi lungo il percorso proposto da parte degli organizzatori di questa importante gara.