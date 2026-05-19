Mussomeli, Tributi comunali: attiva la piattaforma online per la definizione agevolata 2026

MUSSOMELI – Il Comune di Mussomeli compie un nuovo passo verso la digitalizzazione dei servizi ai cittadini con l’attivazione della piattaforma online dedicata alla Definizione Agevolata 2026 dei tributi comunali. Da ieri, attraverso l’accesso tramite SPID, i contribuenti possono gestire in modo semplice e veloce la propria posizione debitoria direttamente online, senza necessità di recarsi presso gli uffici comunali. La piattaforma consente di: consultare la propria situazione debitoria; verificare gli importi definibili; selezionare le cartelle da rottamare; presentare l’istanza in modalità telematica. La procedura può essere effettuata autonomamente dal cittadino oppure con il supporto di CAF, commercialisti e consulenti fiscali. L’iniziativa rappresenta un importante intervento di semplificazione amministrativa, finalizzato a ridurre i tempi burocratici, migliorare l’accessibilità ai servizi e garantire maggiore trasparenza nei rapporti tra Comune e cittadini. “Abbiamo mantenuto un altro impegno assunto con la città – dichiara il Sindaco Giuseppe Catania – mettendo a disposizione dei cittadini uno strumento moderno, semplice e accessibile che consentirà di regolarizzare la propria posizione tributaria senza inutili complicazioni burocratiche. Continuiamo a lavorare per una pubblica amministrazione più efficiente, vicina alle esigenze delle famiglie e capace di offrire servizi digitali concreti e funzionali. La definizione agevolata rappresenta anche un’opportunità importante per tanti cittadini che vogliono mettersi in regola usufruendo delle agevolazioni previste”. Sul portale istituzionale sono inoltre disponibili il regolamento, la delibera approvata e una sezione FAQ dedicata sia ai contribuenti che ai professionisti. Per quanto riguarda invece i carichi fiscali già affidati ad ADER – Agenzia delle Entrate Riscossione, l’Amministrazione resta in attesa dell’approvazione definitiva del decreto relativo alla cosiddetta “Rottamazione Quinquies”, che dovrebbe estendere la misura anche ai carichi già trasmessi agli agenti della riscossione, consentendo così la possibile regolarizzazione di numerose posizioni debitorie finora escluse.Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del Comune di Mussomeli: https://www.comune.mussomeli.cl.it/novita/notizie/novita_356.html⁠