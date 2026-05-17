Cinque giorni in osservazione in ospedale nel nisseno poi muore, aperta indagine

I pm della procura di Gela (Caltanissetta) hanno avviato un’indagine, attualmente a carico di ignoti, per la morte di un sessantenne, deceduto un mese fa all’ospedale gelese “Vittorio Emanuele” .L’uomo era rimasto in osservazione, nell’astanteria del pronto soccorso del nosocomio, per cinque giorni. Poi, è stato trasferito in reparto, dove un familiare lo ha trovato privo di vita. I familiari avevano presentato una denuncia. Sono stati nominati due medici legali che dovranno effettuare gli accertamenti tecnici e valutare le cause del decesso. (ANSA).