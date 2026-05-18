Mussomeli, “Santariisi” e Confraternita portano in processione “Maria di li Vaneddri”. Comunità in festa

MUSSOMELI – Celebrati nella parrocchia di Sant’Enrico, anziché nella propria chiesa, i riti religiosi per la ricorrenza della tradizionale festa mariana delle Madonna delle Vanelle. Il cambiamento è avvenuto per i lavori attualmente in atto di manutenzione e riparazione dei tetti della chiesa. Da dire che la giornata festiva ha avuto la mattinata nuvolosa e che nel pomeriggio è tornato a splendere il sole. Tante le bancarelle presenti che hanno colorato la festa. Forse non tutti sanno che nel lontano passato la ricorrenza era caratterizzata dallo svolgimento di una importante fiera di bestiame. Va anche sottolineato che a Mussomeli, sotto l’aspetto religioso, quella della terza domenica di maggio, la festa della Madonna delle Vanelle, è una festa mariana, particolarmente sentita e partecipata anche da pellegrini giunti dai paesi vicini. Diverse sono state le messe celebrate nella giornata e quella vespertina celebrata dal parroco Padre Francesco Mancuso, a cui ha partecipato, come negli anni precedenti, l’amministrazione comunale col sindaco e vice sindaco, presidente e vice presidente del consiglio comunale, è stata assai partecipata.. Una comunità in festa, dunque, che come da tradizione ha visto snodare in processione, fra canti e preghiere guidati da Padre Francesco, il simulacro della Madonna non solo dei “santariisi” ma anche di altri quartieri con la presenza della confraternita che ha dedicato alla festa impegno e organizzazione attiva La processione è stata accompagnata dalla banda musicale del maestro Peppe Noto che ha attraversato le vie del quartiere. Ancor prima del rientro in chiesa c’è stato il saluto e la preghiera finale dei sacerdoti Padre Francesco Mancuso e Padre Rosario Castiglione alla Madonna, è seguita l’esecuzione dell’Ave Maria del Corpo bandistico Mons Mellis del maestro Peppe Noto, i giochi pirotecnici e con l’esecuzione dell’inno pontificio della banda musicale il rientro in chiesa del simulacro della Madonna delle Vanelle col grido di Viva Maria.