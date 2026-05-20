Podismo. A San Cataldo il 24 maggio la 12^ edizione della Stra Mimiani, simbolo di coesione sociale e sportiva per tutto il territorio

SAN CATALDO. La città di San Cataldo si appresta a vivere l’emozione della 12ª Stra Mimiani, un appuntamento che, in dodici anni di storia, è evoluto da piccola iniziativa locale a simbolo di coesione sociale e sportiva per l’intero territorio.

L’edizione di quest’anno, fissata per il prossimo 24 maggio, segna un salto di qualità tecnico senza precedenti essendo inserita nel calendario ufficiale come 7ª Prova del Grand Prix Sicilia e 4ª Prova del Grand Prix Interprovinciale CL-EN. L’inserimento nei calendari regionali e nazionali trasforma l’evento in un polo d’attrazione per i migliori atleti della Sicilia. Secondo le stime di Carmelo Calcaterra, Vice Presidente della FIDAL di Caltanissetta, sono attesi tra i 200 e i 400 partecipanti, a conferma del crescente prestigio della gara.

La “Stra Mimiani” non è soltanto una competizione atletica, ma un atto di identità collettiva. Oltre al profilo competitivo, la “Stra Mimiani” conserva un’anima profondamente legata alle radici della comunità. L’iniziativa nasce dalla tenacia di un gruppo promotore e dal costante impegno dei volontari del quartiere omonimo, trasformandosi nel tempo in un simbolo di coesione sociale.

Carmelo Raimondi, presidente del comitato del Quartiere “Mimiani San Domenico Savio”, ha sottolineato l’importanza della sinergia tra cittadini e istituzioni: «La manifestazione è stata voluta fortemente dal Sindaco – ha detto – e dall’amministrazione, a testimonianza di una visione condivisa. Oltre all’aspetto agonistico, questa edizione è un atto d’amore verso le proprie radici; sarà infatti dedicata al Memorial Ignazio Raimondi e vedrà lo svolgimento di una suggestiva Passeggiata in onore di Peppe Averna».

L’amministrazione comunale ha espresso pieno sostegno all’iniziativa, sottolineandone il valore strategico per l’immagine della città.

L’assessore Marcello Frattallone ha evidenziato la portata educativa dell’evento: «È un appuntamento di aggregazione e valorizzazione del territorio, che va oltre lo sport. La corsa trasmette valori quali la solidarietà, il rispetto delle regole e il sacrificio. L’amministrazione si impegna affinché gli atleti che verranno da tutta la Sicilia portino con sé l’immagine migliore di San Cataldo; a tal fine, stiamo già provvedendo alla pulizia e al decoro delle strade lungo tutto il percorso». L’assessore ha inoltre espresso ringraziamenti specifici agli uffici del Terzo Settore, nella persona della Dott.ssa Giuditta Costanzo, e al Comando di Polizia Municipale guidato dal Comandante Umberto Ilardo.

Intervenendo sul valore della crescita “dal basso”, il presidente del Consiglio Comunale, Romeo Bonsignore, ha dichiarato: «Questa dodicesima edizione dimostra che quando si crede in un sogno e si persevera, l’iniziativa cresce in ogni profilo. Ciò che era nato nel quartiere Mimiani è oggi diventato l’iniziativa di tutta la città. Ringrazio profondamente il quartiere per aver donato a San Cataldo questa opportunità; sono queste le iniziative che trasformano una comunità in un corpo unico».

Anche l’assessore alla Polizia municipale Carmelo Zimarmani ha confermato l’attenzione dell’amministrazione verso gli aspetti ambientali e organizzativi per garantire il successo della giornata.

L’organizzazione ha previsto un calendario inclusivo, pensato per coinvolgere professionisti e famiglie:

Ore 08:00: Raduno di Giuria e Concorrenti (Piazza Papa Giovanni XXII).

Ore 09:30: Partenza gara principale (Allievi, Juniores, Professionisti, Senior, Master).

Ore 11:00: Premiazioni.

Ore 11:15: Passeggiata solidale (percorso di 2 km), aperta a tutta la cittadinanza.

Ore 11:30: Gare giovanili per i più piccoli.

L’evento, sostenuto oltre che dal Comune di San Cataldo, dal Comitato di Quartiere Mimiani, la FIDAL, la Track Club Master di Caltanissetta, dall’AISLA (associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica) e da numerosi commercianti e associazioni locali, si propone come un volano per l’economia e l’immagine della città”.

Infine l’invito dell’amministrazione comunale e degli organizzatori alla cittadinanza a partecipare attivamente, sia come atleti che come sostenitori lungo il percorso, per “rendere questa dodicesima edizione una festa indimenticabile dello sport e della memoria”.