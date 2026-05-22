Pallavolo femminile. Nel campionato Acsi Under 19 la Traina Albaverde ha battuto 3-0 lo Junior San Cataldo

La Traina Albaverde bissa il successo dell’andata contro la Junior San Cataldo nel campionato under 19 organizzato dall’ACSI comitato territoriale di Agrigento e Caltanissetta, e si insedia al primo posto della classifica del girone A scavalcando e distanziando di due lunghezze l’Agira che però ha disputato una gara in meno.

Le ragazze di Mauro di Grande si sono imposte in tre set in un incontro dalla cronaca scarna avendo le nissene condotto per tutti i tre set tranne le primissime fasi della prima frazione di gioco. Il tecnico nisseno nell’arco dei tre parziali ha ruotato tutta la rosa a propria disposizione, per non perdere il ritmo di gara in attesa della seconda parte del campionato

Top scorer dell’incontro Sofia Miraglia con 11 punti. Questo il dettaglio della gara disputata lunedì 18 maggio al palaMilan di Caltanissetta con i punti realizzati dalle ragazze nissene:

TRAINA Albaverde – Junior San Cataldo 3 – 0 (25/14; 25/17; 25/18)

Traina: Pistone 4, Messina 6, Cicardo 1, Romano 8, Palermo M. V., Spanò 1, Miraglia (K) 11, Amorelli 7, Raffa 1, Bellomo, Palermo M. M. (L1), Sardo (L2). All. Di Grande

Junior: Urso, Farinella, Sollami, Imera (K), Maira, Palmeri M. J., Mannino, Elyoussonfi (L) NE: Palmeri M. G. All. Corbo

Arbitro: Ettore Leonardo di Leonforte.