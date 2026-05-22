Mussomeli. Teresa Canalella, la pittrice che ha portato la luce della Sicilia a Cascia

MUSSOMELI. C’è un momento, nella vita di un’artista, in cui la pittura smette di essere solo gesto, colore, tecnica. Diventa vocazione. Diventa offerta. Ecco il ritratto che ne ha fatto Antonella Lupo.

Diventa ponte tra la terra e il sacro. Per Maria Teresa Canalella, pittrice di Mussomeli, questo momento coincide con la sua ultima opera mistica donata a Cascia, luogo simbolo della speranza e della resistenza spirituale, in onore di Santa Rita, la santa degli impossibili, la donna che trasformò il dolore in grazia.

Maria Teresa non è nuova a percorsi artistici intensi e profondi: la sua ricerca pittorica, riconosciuta anche in contesti internazionali come la Galerie Corrado Bortone di Parigi, è da anni centrata sui temi della memoria, dell’identità e della cura, con opere che si distinguono per delicatezza emotiva e rigore tecnico. Ma questa volta, la sua arte ha compiuto un passo ulteriore: ha scelto di farsi preghiera.

Un’Opera che non si guarda si ascolta. L’opera donata a Cascia — un dipinto che vibra di simboli, silenzi e luce — nasce da un’urgenza interiore.

Non è solo un omaggio a Santa Rita: è un atto di restituzione, un gesto di fede, un ringraziamento che attraversa la tela come un respiro. La pittura di Maria Teresa, già nota per la sua capacità di trasformare il quotidiano in poesia visiva, qui si fa mistica.

Ogni tratto sembra custodire una storia, ogni sfumatura una ferita che diventa promessa, ogni luce un varco verso l’invisibile. È un’opera che non chiede di essere interpretata, ma accolta.

Che non pretende di essere capita, ma sentita. Il viaggio di questo quadro è un viaggio simbolico: dalla Sicilia interna, aspra e generosa, fino al cuore dell’Umbria, dove Santa Rita continua a essere faro per milioni di fedeli. È il viaggio di una donna che dipinge con la stessa intensità con cui vive.

È il viaggio di una donna che dipinge con la stessa intensità con cui vive.

Di un’artista che porta con sé la sua terra, i suoi silenzi, la sua memoria, e li consegna a un luogo dove il dolore si trasforma in grazia. Maria Teresa Canalella, con questo gesto, non dona solo un’opera: dona una parte di sé.

Dona la sua fede, la sua gratitudine, la sua capacità di vedere il sacro nelle pieghe dell’umano. In un tempo in cui tutto corre, tutto si consuma, tutto si dimentica, un’opera come questa ci ricorda che l’arte può ancora essere intercessione, cura, ascolto.

E così, nella quiete di Cascia, tra le rose di Roccaporena e il silenzio del santuario, il dipinto di Maria Teresa trova la sua casa naturale: un luogo dove la bellezza non è ornamento, ma testimonianza. Maria Teresa Canalella non ha semplicemente creato un quadro. Ha compiuto un atto spirituale.

Ha trasformato la sua arte in un gesto epico, intimo e universale allo stesso tempo. In un mondo che spesso dimentica il valore del sacro, lei lo ha riportato al centro. Con la forza mite dei colori. Con la potenza silenziosa della devozione. Con la grazia di chi sa che l’arte, quando nasce dal cuore, diventa miracolo. “Come le api bianche che vegliarono su Santa Rita quando era bambina, anche quest’opera porta con sé un segno di grazia: ciò che è destinato al bene, viene sempre custodito dalla luce.”