La stagione della Nissa raccontata dai numeri: record, crescita e una squadra che ha fatto sognare

Ci sono stagioni che vengono ricordate per un gol decisivo o per una partita entrata nel cuore dei tifosi. E poi ci sono stagioni che trovano conferma nei numeri. A mettere insieme statistiche, dati e curiosità è stato Michele Digiugno, social media manager della Nissa, che attraverso un attento lavoro di raccolta e analisi ha ricostruito nel dettaglio un’annata che ha riportato entusiasmo e grandi soddisfazioni in casa biancoscudata.



I dati raccontano una stagione che, sotto molti aspetti, è entrata nella storia del club.

La Nissa ha chiuso il campionato di Serie D, girone I, al secondo posto della classifica generale con 67 punti, frutto di 19 vittorie, 10 pareggi e 5 sconfitte. Un traguardo che assume ancora più valore considerando che rappresenta il nuovo record di punti in Serie D per il club biancoscudato: 67 punti contro i 60 ottenuti nella stagione 2008/2009.

A rendere ancora più importante il cammino stagionale c’è il successo nei play-off. I biancoscudati hanno conquistato il titolo superando la Gelbison in semifinale con un netto 4-0 e pareggiando 0-0 contro la Reggina nella finale, senza subire neppure una rete nelle due gare disputate.

L’andamento del campionato evidenzia una crescita progressiva della squadra. Nel girone d’andata la Nissa aveva raccolto 31 punti, con 9 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Nel girone di ritorno, invece, il rendimento è aumentato con 36 punti, frutto di 10 vittorie, 6 pareggi e una sola sconfitta.

Numeri che trovano conferma anche nella continuità dei risultati. La miglior serie positiva nella regular season è stata di 15 risultati utili consecutivi, dalla ventesima alla trentaquattresima giornata, grazie a 10 vittorie e 5 pareggi. Considerando anche i play-off, la striscia è salita addirittura a 17 risultati utili consecutivi, nuovo record assoluto del club, con 11 vittorie e 6 pareggi.

Sul piano difensivo la Nissa ha chiuso con la seconda miglior difesa del campionato, subendo appena 27 reti, di cui solamente 9 nel girone di ritorno. In attacco, invece, sono arrivate 51 reti complessive, dato che vale il terzo miglior attacco dell’intero torneo.

Tra i singoli spicca il rendimento del portiere Mirko Castelnuovo che ha collezionato 17 clean sheet in 33 partite da titolare.

Il Marco Tomaselli si è confermato un autentico fortino. Durante l’intero campionato sono arrivate soltanto due sconfitte casalinghe, contro Acireale e Reggina, mentre l’imbattibilità interna prosegue da oltre quattro mesi, con 126 giorni complessivi senza sconfitte.

Importante anche il lavoro svolto con mister Di Gaetano in panchina. Con il tecnico biancoscudato sono arrivati 43 punti in regular season, grazie a 12 vittorie, 7 pareggi e una sola sconfitta, per una media di 2,15 punti a partita.

Sul fronte dei minuti giocati, tra gli “over” i più utilizzati sono stati Luca Bruno con 3.019 minuti e Marco Palermo con 2.845 minuti. Tra gli “under”, invece, i più impiegati risultano Mirko Castelnuovo con 3.000 minuti e Giorgio Megna con 1.593 minuti.

Luca Bruno si conferma inoltre l’alfiere biancoscudato, con 34 presenze stagionali.

Davanti, invece, i numeri diventano ancora più significativi. Terranova e De Felice, con 14 reti ciascuno, sono stati i capocannonieri della squadra. Non solo: insieme hanno realizzato 28 gol complessivi, diventando la miglior coppia offensiva dell’intero girone I di Serie D.

Sul fronte assist i migliori sono stati Alagna con 9 passaggi vincenti e Rotulo con 8 assist, mentre Marco Palermo, con 6 reti, è risultato il centrocampista biancoscudato con il maggiore “vizio del gol”.

Infine c’è un dato che fotografa perfettamente il peso dell’attacco nisseno: delle 51 reti complessive realizzate dalla squadra, ben 34 portano la firma del tridente formato da Terranova (14), De Felice (14) e Palermo (6).

Una lunga serie di numeri che, grazie al lavoro di Michele Digiugno, racconta in maniera dettagliata ciò che tifosi e addetti ai lavori avevano già percepito durante l’anno: la Nissa non ha semplicemente disputato una grande stagione, ma ha costruito qualcosa che resterà nella storia recente del club biancoscudato.