Iscrizioni in corso per il 2° Slalom Città di Santa Domenica Vittoria: la gara aprirà il 30 e 31 maggio la stagione 2026 del Trofeo dei Nebrodi

Sono ufficialmente in corso le iscrizioni per il 2° Slalom Città di Santa Domenica Vittoria, appuntamento che il 30 e 31 maggio inaugurerà la stagione sportiva 2026 dell’ASD Ucria e aprirà il calendario del Trofeo dei Nebrodi. Dopo il positivo esordio dello scorso anno, la manifestazione messinese si prepara così a vivere la sua seconda edizione con una collocazione anticipata nel calendario, scelta condivisa dall’organizzazione per garantire maggiore visibilità all’evento e consentire alla gara di inserirsi in maniera ancora più strategica all’interno della programmazione regionale degli slalom.

La competizione sarà valida per il Campionato Siciliano Slalom, per la Coppa Italia 5ª Zona e per il Trofeo dei Nebrodi, confermando il percorso di crescita intrapreso dall’ASD Ucria, sodalizio che negli ultimi anni ha saputo ritagliarsi uno spazio sempre più importante nel panorama motoristico siciliano grazie a un’attività organizzativa continua e strutturata.

L’edizione inaugurale del 2025 aveva rappresentato il round conclusivo del Trofeo dei Nebrodi, lasciando riscontri particolarmente positivi sia sotto il profilo sportivo sia per quanto riguarda l’accoglienza e l’organizzazione generale. La gara aveva infatti confermato la professionalità e l’impegno dell’ASD Ucria, molto apprezzata da piloti e addetti ai lavori per la cura logistica, la gestione dell’evento e le caratteristiche tecniche del tracciato.

Anche il Comune di Santa Domenica Vittoria, guidato dal sindaco Nunzio Sparta, insieme all’amministrazione comunale, ha confermato il proprio sostegno alla manifestazione, condividendone le finalità sportive e promozionali. La gara rappresenta infatti non soltanto un importante appuntamento automobilistico, ma anche una significativa occasione di valorizzazione del territorio nebroideo e delle sue peculiarità naturalistiche e turistiche.

Anche per il 2026 Santa Domenica Vittoria si prepara ad accogliere concorrenti e appassionati in uno scenario di particolare fascino nel cuore dei Nebrodi. Il centro messinese, conosciuto anche come “città del tartufo”, rappresenta una delle realtà più caratteristiche dell’entroterra siciliano, posta in una posizione strategica tra Floresta e Randazzo e a ridosso dell’area etnea, elemento che contribuisce a rendere la manifestazione anche un’importante occasione di promozione territoriale e turistica.

L’anticipo della data rispetto alla passata stagione rappresenta uno degli elementi di novità più significativi dell’edizione 2026, con l’obiettivo di offrire ulteriore centralità alla gara all’interno del

calendario slalomistico regionale e di favorire una partecipazione ancora più ampia da parte dei piloti provenienti da tutta la Sicilia.

Il 2025 aveva visto il successo assoluto del catanese Silvio Fiore, autore di una prestazione dominante al volante della Radical SR4 1150, davanti al messinese Giuseppe Bellini su Radical 1400 e al giarrese Giuseppe Messina su Renault Clio Cup, protagonista della vittoria nel Gruppo E1. Una gara che aveva suggellato nel migliore dei modi la prima stagione della nuova prova nebroidea e che ora guarda a un’edizione 2026 all’insegna della continuità e della crescita.