In Senato la XL edizione del Premio Marchigiano dell’Anno

(Adnkronos) – Si svolgerà giovedì 21 maggio, alle ore 17.00, nella Sala Koch del Senato della Repubblica, la cerimonia di premiazione della XL edizione del Premio Marchigiano dell’Anno, storico riconoscimento promosso dal Centro Studi Marche “G. Giunchi” – Cesma. Nel corso della cerimonia sarà consegnato il “Picus del Ver Sacrum”, il Picchio della Primavera Sacra, simbolo della Regione Marche: un’onorificenza che premia l’operosità, il talento e la capacità d’iniziativa di un territorio che si conferma tra quelli con la più alta densità imprenditoriale d’Italia. Secondo i dati Istat, infatti, le Marche si distinguono per l’elevata proporzione di imprese rispetto al numero dei residenti. È in questo contesto che nasce il Premio, giunto quest’anno alla sua quarantesima edizione, con l’obiettivo di valorizzare i marchigiani che si sono distinti a livello nazionale e internazionale nei campi professionale, imprenditoriale, scientifico, culturale e sociale. "È importante celebrare le eccellenze marchigiane che contribuiscono al prestigio del Paese", dichiara il presidente del Cesma, l’imprenditore Umberto Antonelli, da anni impegnato, insieme all’associazione, nella promozione del talento e della cultura marchigiana. I premiati dell’edizione 2026 sono: Sergio Alessandrini, imprenditore; Anna Maria Ambrosini Massari, professoressa ordinaria di Storia dell’Arte all’Università di Urbino; Padre Ferdinando Campana, ministro provinciale dei Frati Minori delle Marche; Luigi Contisciani, presidente BIM Tronto; Gabriele Luca Fava, consigliere presso l’Ambasciata d’Italia a Barcellona; Maria Grazia Focanti, pittrice; Giacinto Ottaviani, direttore nazionale Armamenti del Ministero della Difesa; Giorgia Tordini, stilista; Riccardo Paolo Uguccioni, presidente della Società Pesarese di Studi Storici; Vincenzo Maria Vagnoni, ricercatore dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Il Premio “Marchigiano ad Honorem” – XIX edizione sarà assegnato a: Massimiliano Ossini, conduttore televisivo e documentarista; Gerardo Villanacci, giurista e docente universitario. Il Premio “Marchigiano nel Mondo” – XI edizione sarà conferito a Fernando R. Fischer, medico argentino. Nel corso dei suoi quarant’anni di storia, il Premio Marchigiano dell’Anno – fiore all’occhiello delle attività del Cesma – è stato assegnato a personalità di grande rilievo del panorama italiano e internazionale, dall’attrice Virna Lisi al cardiochirurgo Carlo Marcelletti, dallo scultore Gio Pomodoro fino al cantante Renato Zero. La cerimonia sarà aperta dai saluti istituzionali del senatore e Questore del Senato della Repubblica Antonio De Poli. Interverranno inoltre il presidente del Cesma Umberto Antonelli, la direttrice Pina Gentili e la presidente emerita Rosanna Vaudetti Presidente Onorario Giorgio Girelli. La premiazione sarà trasmessa in diretta streaming su WebTV Senato e sul canale YouTube ufficiale del Senato della Repubblica.

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