Il Generale di Divisione dei Carabinieri Ubaldo Del Monaco in visita alla Compagnia di Mussomeli e alla caserma di Campofranco

MUSSOMELI. Il Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, ha fatto visita alla Compagnia Carabinieri di Mussomeli ed alla Stazione CC di Campofranco. Accolto presso il comando mussomelese dal Capitano Lorenzo Pallotta e dal Comandante Provinciale di Caltanissetta, Colonnello Alessandro Mucci, il Generale ha incontrato i Carabinieri dei reparti della sede, evidenziando il valore della costante presenza accanto ai cittadini e l’impegno quotidiano dell’Arma nel garantire la sicurezza delle comunità e la tutela del territorio.

Il Comandante della Legione ha esortato tutto il personale a proseguire il lavoro con passione, dedizione e serenità, evidenziando l’imprescindibilità di un’azione costante ed energica sul territorio per rispondere alle esigenze della collettività.

A seguire, nel corso di una successiva riunione con gli Ufficiali e con i Comandanti delle 9 Stazioni rientranti nella giurisdizione della Compagnia, sono state approfondite le principali criticità del territorio e le emergenze in tema di sicurezza pubblica; l’attenzione si è concentrata sul contrasto a ogni forma di illegalità, sia organizzata sia diffusa, con particolare riferimento alla violenza di genere e alle truffe ai danni degli anziani. È stato raccomandato di potenziare al massimo i servizi di prossimità, considerati strumenti essenziali per intercettare e prevenire in modo efficace anche le dinamiche criminali più complesse, consolidando sempre di più il rapporto di fiducia con i cittadini.

A seguire, il Comandante della Legione ha visitato la Stazione Carabinieri di Campofranco, ove accolto dal Comandante, Maresciallo Capo Mauro Cortese, ha incontrato il personale a cui ha rivolto parole di gratitudine e stima per l’impegno quotidiano profuso al servizio della collettività, facendo leva sulla centralità del cittadino e sul valore della vicinanza alla popolazione, elemento senz’altro distintivo dell’Arma.

Al termine della visita, il Capitano Lorenzo Pallotta ha rivolto un sentito ringraziamento al Comandante della Legione per il supporto e la vicinanza dimostrati con la sua presenza, rinnovando l’impegno di tutti i Carabinieri dei Reparti dipendenti della Compagnia di Mussomeli nell’affrontare con entusiasmo ed impegno i quotidiani adempimenti connessi alla sicurezza della collettività.