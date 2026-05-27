Caltanissetta, studenti di Riesi alla scoperta della memoria storica: visita all’Archivio di Stato

Carta, inchiostro e tanta storia da toccare con mano sono stati gli obiettivi raggiunti giovedi scorso dalle classi 2B, 3B e 4A del Liceo Scientifico di Riesi. Gli alunni, accompagnati dalle proff.sse Piazza e Di Cristina, hanno varcato le porte dell’Archivio di Stato di Caltanissetta per una lezione fuori dall’aula dedicata all’archivistica e ai metodi della ricerca storica.Ad accogliere gli studenti è stato il direttore dell’Archivio, dott. Alessandro Molteni che, supportato dall’impiegato sig.Lo Grasso, ha guidato i ragazzi in un percorso-lezione tra scaffali, documenti originali e regole che tutelano la memoria collettiva. La lezione è partita dalle competenze dell’Archivio di Stato: conservare, ordinare e rendere fruibile la documentazione prodotta dagli enti pubblici e dai notai del territorio. Un lavoro silenzioso ma fondamentale per ricostruire la storia locale e nazionale. Molteni ha poi illustrato la tipologia di documenti conservati, dai registri notarili agli atti amministrativi, fino alle raccolte fotografiche. Particolare curiosità ha suscitato la visione della collezione di pergamene antiche recuperate per caso: erano state riutilizzate secoli fa per la rilegatura di altri atti, e solo un attento lavoro di restauro le ha restituite alla consultazione. “La storia spesso si nasconde dove meno te l’aspetti”, ha commentato il direttore. Un passaggio chiave ha riguardato l’inaccessibilità di alcuni documenti per la legge sulla privacy che ne regola e tutela la consultazione in riferimento ai dati personali, e come si distinguano i documenti liberamente consultabili da quelli soggetti a vincoli temporali.La parte più pratica è stata dedicata a come si procede per effettuare una ricerca storica. Dalla richiesta di consultazione, alla lettura delle segnature negli atti notarili(signum notarii o tabellionis), fino all’interpretazione delle fonti.La visita si è conclusa con la visione di documenti del Comune di Riesi risalenti all’immediato secondo dopoguerra e con la visita dei locali dove erano in corso attività di digitalizzazione e ricerca.Registri, delibere e corrispondenza hanno permesso ai ragazzi di entrare in contatto diretto con la vita quotidiana e le difficoltà della ricostruzione nel loro territorio.“Vedere atti e documenti originali cambia il modo di studiare la storia”, ha commentato la Dirigente scolastica dott.ssa Adriana Quattrocchi “Non è più solo una data sul libro, ma una firma, una carta, una storia vera”. L’iniziativa si inserisce nel progetto “Pari nelle differenze” del Liceo di Riesi, con l’obiettivo di avvicinare gli studenti al metodo della ricerca storica e alla valorizzazione del patrimonio archivistico siciliano.