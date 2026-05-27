Sommatino. Il 3 giugno giornata conclusiva del progetto “Compost Value – Stilisti nel Compost”

SOMMATINO. Mercoledì 3 Giugno alle ore 17 giornata conclusiva del progetto di educazione ambientale “Compost Value – Stilisti nel Compost”, che nei mesi scorsi ha coinvolto gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria in un percorso di sensibilizzazione sui temi dell’ambiente e della sostenibilità.

Questo appuntamento rappresenta il momento finale di un’esperienza educativa nata tra i banchi di scuola e che trova il suo completamento nella partecipazione delle famiglie. Per questo motivo, la presenza dei genitori è particolarmente importante: sarà un’occasione per vivere insieme ai propri figli un momento formativo, partecipare alle attività previste e valorizzare il percorso svolto durante il progetto.

Nel corso del pomeriggio verranno inoltre consegnati gli attestati agli studenti che hanno partecipato al progetto e dei gadget dedicati, come riconoscimento del loro impegno e del cammino intrapreso.Un ringraziamento speciale va alla Pro Loco e alla Croce Rossa, la cui preziosa collaborazione contribuirà all’organizzazione della caccia al tesoro, uno dei momenti di condivisione e coinvolgimento previsti durante la giornata.Vi aspettiamo per concludere insieme questo percorso di crescita, consapevolezza e partecipazione, perché educare al rispetto dell’ambiente significa costruire il futuro partendo dai più giovani.