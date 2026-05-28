Caltanissetta ai vertici dell’ottica italiana: Ottica Nissena premiata tra le eccellenze nazionali

Caltanissetta porta il proprio nome tra le eccellenze italiane dell’ottica. Un importante riconoscimento nazionale è infatti arrivato per Ottica Nissena, premiata al “Top Optician Italia 2026”, evento di riferimento del settore che si è svolto nella prestigiosa cornice di CastelBrando.



Il centro ottico guidato da Sonia Salvaggio è stato selezionato tra circa 10 mila ottici optometristi italiani, rientrando tra i soli 90 centri premiati a livello nazionale. Un risultato ottenuto attraverso un rigoroso processo di selezione che ha coinvolto aziende fornitrici, centri di formazione e professionisti autorevoli del comparto.



Il premio, promosso da AIO – Associazione Italiana Ottici e organizzato da Eidos Communication, valorizza le realtà che si distinguono per qualità del servizio, innovazione tecnologica, formazione continua e capacità imprenditoriale. La premiazione si è inserita nell’ambito della XIV edizione di Filiera Produzione Occhiali 2026, uno degli appuntamenti più importanti del panorama nazionale dedicato all’ottica e all’occhialeria italiana.



Tra gli elementi che hanno contribuito al riconoscimento figurano l’eccellenza del servizio al cliente, l’innovazione tecnologica, la formazione avanzata del personale e la qualità delle competenze professionali sviluppate nel tempo da Ottica Nissena.



“Essere inseriti tra i Top Optician Italia 2026 rappresenta per noi un motivo di enorme orgoglio. Questo premio non celebra soltanto un risultato professionale, ma racconta anni di impegno, sacrifici, ricerca e dedizione verso i nostri clienti. È la conferma che qualità, formazione e innovazione fanno davvero la differenza”, dichiara Sonia Salvaggio.



Un riconoscimento che assume un significato ancora più importante perché porta il nome di Caltanissetta tra le eccellenze italiane del settore.

“In un momento storico in cui troppo spesso si parla del nostro territorio evidenziandone soltanto le difficoltà, questo premio dimostra invece che Caltanissetta e la Sicilia sanno esprimere professionalità, competenze e realtà imprenditoriali capaci di distinguersi a livello nazionale. Essere nisseni per noi è motivo di orgoglio e rappresentare la nostra città in Italia è una responsabilità che viviamo con amore, passione e senso di appartenenza”, conclude la titolare di Ottica Nissena.



Per l’azienda nissena il traguardo rappresenta non un punto d’arrivo, ma un nuovo punto di partenza, con l’obiettivo di continuare a investire nella qualità dei servizi, nella formazione e nelle tecnologie dedicate alla salute visiva.