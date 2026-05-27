Caltanissetta. Prevenzione oncologica: l’Aso e Federfarma siglano nuovo protocollo operativo; le farmacie diventano centri attivi di screening

CALTANISSETTA. Potenziare la lotta ai tumori portando la prevenzione “sotto casa” dei cittadini. È questo l’obiettivo del nuovo protocollo operativo sottoscritto dal Direttore Generale dell’ASP di Caltanissetta Salvatore Ficarra e dal Presidente di Federfarma Caltanissetta Maria Ippolito.

Il protocollo dà attuazione al Decreto dell’Assessore Regionale della Salute n. 182 del 16 febbraio 2026 che sancisce un’alleanza strategica tra la sanità pubblica, le farmacie convenzionate (rappresentate da Federfarma Sicilia) e la filiera della distribuzione intermedia (Federfarma Servizi e ADF), trasformando capillarmente il territorio in una rete attiva di sorveglianza sanitaria.

L’accordo integra le farmacie nei percorsi di prevenzione per i tumori del colon-retto, della mammella e della cervice uterina. Grazie alla loro presenza diffusa, anche nei comuni più piccoli e nelle aree rurali della provincia nissena, le farmacie non saranno più solo punti di dispensazione, ma un punto di accesso diretto ai servizi di prevenzione dove i cittadini potranno:• Screening Colon-Retto: Ritirare e riconsegnare i kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci (SOF).• Screening Mammella e Cervice Uterina: Ricevere informazioni qualificate e, tramite i farmacisti abilitati, prenotare o spostare gli appuntamenti direttamente sulla piattaforma gestionale dell’ASP.• Informazione qualificata: Ricevere supporto costante sulle modalità di esecuzione dei test e sull’importanza della diagnosi precoce.

L’intesa punta a superare le soglie di adesione previste dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) nell’ambito dei Programmi di Screening Oncologici sul territorio, fissando obiettivi ambiziosi di copertura della popolazione target ricompresi nel Piano Regionale di Prevenzione.

“La prevenzione oncologica è una priorità assoluta,” dichiara il direttore generale Salvatore Ficarra “Con questo accordo abbattiamo ulteriormente le barriere d’accesso e semplifichiamo la vita ai cittadini. Il consiglio del farmacista e la vicinanza del servizio sono fattori determinanti per incrementare le diagnosi precoci e, di conseguenza, salvare vite umane. Un ringraziamento va a Federfarma Caltanissetta per la costante collaborazione; siamo certi che il loro contributo sarà determinante per l’evoluzione di questo percorso di prossimità”.