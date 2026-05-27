Incidente sul lavoro nel Siracusano, operaio di 35 anni muore schiacciato da un pallet

Un operaio di 35 anni è morto a Francofonte, in provincia di Siracusa, schiacciato da un pallet. L’incidente mortale si è verificato ieri, all’interno di un’azienda che opera nel campo dell’installazione di impianti fotovoltaici, ma la notizia è stata resa nota soltanto oggi. L’operaio, di nazionalità ucraina, era impegnato all’interno dell’azienda, in contrada Gravilla, in alcune operazioni di scarico di materiale da un camion con un muletto. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, il 35enne è rimasto schiacciato da un pallet che conteneva pannelli fotovoltaici. L’operaio, trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Lentini, è deceduto per le gravi ferite riportate. I carabinieri di Francofonte e del Nucleo investigativo tutela ambientale e sanitaria, coordinati dalla procura di Siracusa, stanno accertando la dinamica dei fatti e il rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza all’interno dell’azienda. l’area e i mezzi sono stati sequestrati. (Dire)