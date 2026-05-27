Elisoccorso del 118 nel Nisseno: intervento con utilizzo di visori notturni

CALTANISSETTA. Un intervento di elisoccorso del 118 con utilizzo di visori notturni è stato effettuato nel sito operativo di Primary Pick-Up, alla periferia di Vallelunga Pratameno, da un elicottero tipo AW 169 di Alidaunia e in forza al Servizio di Elisoccorso Regionale, dotato del sistema Night Vision Goggles (NVG), tecnologia che consente ai piloti di operare in sicurezza anche in condizioni di scarsa illuminazione, amplificando la luce ambientale residua.
La paziente, colpita da un’emorragia cerebrale, è stata trasferita d’urgenza all’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Si tratta inoltre del primo volo notturno con utilizzo di visori NVG effettuato dall’elisoccorso in servizio presso la Base HEMS di Caltanissetta nel territorio del Comune di Vallelunga Pratameno.Ospedali pubblici
L’introduzione dei visori notturni rappresenta un importante salto qualitativo per l’attività dell’equipaggio HEMS basato a Caltanissetta, soprattutto nelle missioni primarie tempo-dipendenti. L’impiego della tecnologia NVG consente infatti di ampliare la capacità operativa nelle ore notturne e nelle aree periferiche o scarsamente illuminate, riducendo significativamente i tempi di accesso al paziente critico.
Per l’equipaggio sanitario, coordinato dalla Centrale Operativa del 118 diretta da Giuseppe Misuraca– questo si traduce nella possibilità di garantire un’assistenza avanzata più rapida direttamente sul luogo dell’evento, con anticipazione delle procedure salvavita già nella fase preospedaliera. Nei casi di ictus emorragico, trauma maggiore, infarto miocardico, insufficienza respiratoria grave o altre emergenze ad alta complessità clinica, la rapidità del trasporto verso gli hub ospedalieri rappresenta un fattore determinante per la prognosi.
L’operatività notturna con NVG permette inoltre di raggiungere con maggiore sicurezza territori rurali, viabilità secondaria e aree interne della Sicilia centrale, migliorando l’integrazione tra rete territoriale 118, Centrali Operative ed ospedali HUB. La disponibilità di questa tecnologia presso la Base HEMS di Caltanissetta costituisce quindi un significativo potenziamento del sistema di emergenza-urgenza regionale, con ricadute concrete sulla tempestività delle cure e sulle possibilità di sopravvivenza dei pazienti critici.