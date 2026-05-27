Caltanissetta. Il 29 maggio al Teatro Rosso di San Secondo spettacolo del Liceo “Ruggero Settimo” sul tema “Cammino dell’uomo: dalla madre terra all’ignoto”

CALTANISSETTA. Giorno 29 maggio dalle ore 20,30 sarà possibile accedere al Teatro Rosso di San Secondo e assistere al X spettacolo di fine anno organizzato dall’indirizzo coreutico del Liceo “R. Settimo” guidato dalla prof.ssa Rossella Maria Rindone. Il tema, affrontato da tutte le classi, quest’anno riguarda “Il cammino dell’uomo: dalla madre terra all’ignoto”, un suggestivo viaggio attraverso la storia dagli albori ad oggi attraverso il mondo antico, i Persiani, i Greci, i Cinesi, attraverso Spagna, Francia e Inghilterra.

Si attraverserà un percorso dal buio alla luce grazie al sapiente lavoro lungo un anno dei docenti delle discipline di indirizzo (i proff. Gabriella Cavallaro, Eva Farinella,Enrico Garofalo, Aldo Giordano, Valentina Lorusso, Ambra Lo Turco, Corrado Sillitti, Davide Surdi, Grazia Zaffuto) al contributo di video editing dei docenti Laura Matraxia, e Corrado Sillitti e della III DM dell’indirizzo Audiovisivo e Multimediale, all’elaborazione dei testi a cura delle prof.sse Gabriella Cavallaro ed Eva Farinella (che è anche coordinatrice dell’indirizzo), agli elementi scenici del prof. Fabio Fiorenza e l’elaborazione grafica della classe III DM dell’Audiovisivo e Multimediale guidata dalla prof.ssa Matraxia.

Ciò che ha reso possibile la complessa messa in scena è un finanziamento POC (Avviso 4310 del 23 aprile 2025 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare “Per la Scuola” 2014-2020, POC “Per la Scuola”. Percorsi di orientamento 10.1.6A-FDRPOC-SI 2024-24 Alla scoperta dei propri talenti CUP D94D 250015000001).

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Lo spettacolo è gratuito.