Caltanissetta. All’Asp stabilità lavorativa per 41 Oss e un infermiere

CALTANISSETTA. Importante traguardo per il potenziamento del personale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta. Presso la Sala Majorana della Direzione Generale, hanno siglato questa mattina il contratto di lavoro a tempo indeterminato 41 Operatori Socio Sanitari (OSS) e un infermiere.I professionisti sono tutti destinatari della procedura di stabilizzazione indetta dall’Azienda con le deliberazioni n. 13/2024 e n. 344/2024.

Al fine di garantire la continuità assistenziale e stabilità degli assetti organizzativi interni, il personale continuerà a prestare servizio nei reparti dove ha espletato l’attività lavorativa fino ad oggi a tempo determinato.Alla firma del contratto erano presenti il Direttore Generale, dott. Salvatore Ficarra, il Direttore Amministrativo, dott. Salvatore Lombardo, e i rappresentanti dell’Ufficio Personale.

L’elenco dei professionisti stabilizzati:• Infermiere: Cafiso Laura• Operatori Socio Sanitari (OSS): Toninelli Nadia, Diliberto Bruno, Fidone Maria, La Monica Walter, Minichelli Lina Rita, Magro Salvatore Giovanni, Giarratana Loredana, Volpe Vincenzo, Messina Marcella Alessandra, Ballistreri Giulia Maria, Marino Maurizio, Grancagnolo Sara Betty Miriam, Reale Francesca, Bonelli Noemi, Valenza Giovanni Vincenzo, Peri Alessandro, Messina Elisa, Ferro Giuseppe, Arnone Gaspare, Sammartino Annamaria, Reale Andrea, Mancino Cettina, Smecca Gaetano, La Rocca Angela, Lo Bue Laura Antonietta, Saraca Nadia, Di Dio Paolello Guglielmo, Gandolfo Antonio, Lombardo Lucia Maria, Iazzetta Luigi, Leonardi Noemi Pia, Morgante Salvatore, Patania Giuseppe, Livolsi Francesca, Sardo Cataldo, Pisano Giuseppa, Macaluso Marco, Monisteri Maria Cristina, Leone Salvatore, Trainito Mariella, Manganaro Gaetano.

A margine della firma, il Direttore Generale dell’ASP di Caltanissetta, Salvatore Ficarra, ha voluto rivolgere un messaggio di auguri ed encomio ai neo-assunti:”La giornata di oggi rappresenta un momento di fondamentale importanza, non solo per la vita lavorativa e personale di questi quarantadue professionisti, ma per l’intera comunità assistenziale della nostra provincia. Con queste stabilizzazioni diamo dignità e certezze a lavoratori che, in questi anni, hanno già ampiamente dimostrato sul campo professionalità, spirito di sacrificio e dedizione all’interno dei nostri reparti.A tutti loro va il mio più sincero augurio di buon lavoro. Siamo certi che la sicurezza di un contratto a tempo indeterminato sarà un ulteriore stimolo per continuare a offrire, con lo stesso entusiasmo di sempre, un servizio sanitario d’eccellenza e di grande umanità ai nostri pazienti.”