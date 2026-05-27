Nel Palermitano 55enne perde la vita in un tragico scontro tra uno scooter e un’auto

Tragico incidente stradale sulla strada statale 113 in territorio di Cefalù. A perdere la vita è stato un uomo di 55 anni, originario di Cefalù. L’incidente è avvenuto al chilometro 190+150. Nell’incidente s’è verificato uno scontro frontale tra uno scooter su cui viaggiava la vittima e un’autovettura.

Per il 55enne non c’è stato scampo. I soccorritori del 118, nonostante siano arrivati immediatamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del caso per stabilire la dinamica dello schianto, ancora oggetto di accertamento.