“Dall’Eros all’Agàpe”, successo a Delia per il saggio di Claudia Montana

Un’Aula Consiliare gremita oltre ogni previsione, un pubblico attento e profondamente coinvolto, relatori di altissimo profilo culturale, istituzionale ed ecclesiale: la presentazione del saggio “Dall’Eros all’Agàpe. Psicologia cristiana dell’amore maturo” della dott.ssa Claudia Montana si è trasformata in uno degli eventi culturali più significativi e partecipati degli ultimi anni nel territorio del Vallone.

Grande protagonista dell’evento la dott.ssa Claudia Montana – psicologa, psicoterapeuta, docente e saggista – che ha conquistato il pubblico con una straordinaria capacità comunicativa, un’elevata competenza interdisciplinare e una rara profondità umana.

Con autorevolezza, sensibilità e brillantezza espositiva, la dott.ssa Montana ha guidato i presenti dentro un percorso intenso e affascinante sull’evoluzione dell’amore umano: dall’Eros, dimensione del desiderio e della ricerca, fino all’Agàpe, espressione più alta dell’amore maturo, generativo e consapevole.

Particolarmente intenso e apprezzato l’intervento di S.E.R. Mons. Salvatore Rumeo, Vescovo di Noto, che ha richiamato il valore dell’amore autentico come fondamento della vita personale e comunitaria.

Di altissimo livello anche gli interventi degli illustri relatori che hanno arricchito l’incontro con riflessioni di grande spessore umano, culturale e sociale.

Particolarmente intenso e apprezzato l’intervento di S.E.R. Mons. Salvatore Rumeo, Vescovo di Noto, che ha richiamato il valore dell’amore autentico come fondamento della vita personale e comunitaria.

Molto significativi anche i contributi del dott. Salvatore Pasqualetto Presidente del Rotary Club Valle del Salso, dell’avv. Gabriella Di Carlo Reas Presidente del Rotary Club San Cataldo, del sindaco Gianfilippo Bancheri, dei coniugi Luigi e Lia Bellomo Direttori dell’Ufficio Pastorale Familiare, di don Alessandro Rovello Direttore dell’Ufficio Cultura della Diocesi di Caltanissetta, del dott. Giuseppe Paruzzo Direttore Caritas Diocesana e del dott. Stefano Vitello, presidente dell’APS Luigi Sturzo CL.

Tutti gli interventi hanno evidenziato l’attualità del tema affrontato dal saggio, sottolineando il bisogno sempre più urgente di relazioni autentiche, ascolto, maturità affettiva e umanità in una società spesso segnata da solitudine e fragilità emotive.

Lunghissimi applausi hanno accompagnato gli interventi nel corso della serata, sancendo il grande successo dell’evento e il forte coinvolgimento emotivo del pubblico presente.Lunghissimi applausi hanno accompagnato gli interventi nel corso della serata, sancendo il grande successo dell’evento e il forte coinvolgimento emotivo del pubblico presente.

Significativo anche il riscontro editoriale: numerose copie del volume sono state acquistate durante l’incontro, segno concreto dell’interesse e dell’apprezzamento suscitati dall’opera.

Per una sera, Delia è diventata centro vivo di cultura, dialogo e umanità.