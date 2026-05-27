Caltanissetta. Bilancio Partecipativo 2026, presentati 28 progetti di interesse collettivo. L’assessore Pasqualino: “Risposta importante dei cittadini”

Si è conclusa ufficialmente la fase di presentazione dei progetti a valere sul Bilancio Partecipativo 2026. Allo scadere dei termini dello scorso 22 maggio alle ore 12:00, sono ben 28 le proposte progettuali pervenute dai cittadini di Caltanissetta. Una risposta rilevante da parte del tessuto sociale nisseno, che ha messo a disposizione il proprio impegno e le proprie idee per realizzare iniziative a beneficio della collettività attraverso questo importante strumento di democrazia diretta.Le proposte, presentate da singoli cittadini, associazioni, cooperative e comitati, spaziano sui tre macro-temi scelti e votati in precedenza dalla comunità:· Politiche sociali, educative e giovanili: l’area che ha registrato il maggiore interesse con ben 16 proposte presentate. · Attività culturali e sportive: un settore fortemente rappresentato con 9 proposte. · Rigenerazione urbana: un ambito strategico che conta 3 proposte progettuali. L’assessore alla Partecipazione Civica, Ermanno Pasqualino, ha espresso grande soddisfazione per il coinvolgimento registrato in questa edizione: “L’Amministrazione è estremamente orgogliosa della risposta della nostra città. Sono arrivati in tutto 28 progetti, ben 6 in più rispetto all’ultima edizione del 2025: un segno tangibile che, anno dopo anno, aumenta la partecipazione attiva della nostra comunità.Questo risultato dimostra come i cittadini abbiano colto il valore del Bilancio Partecipativo, rispondendo con una straordinaria spinta progettuale e mettendo in campo idee innovative per il bene comune.Caltanissetta cresce quando i suoi abitanti scelgono di essere protagonisti del cambiamento”.

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. Tutte le 28 proposte, già registrate dal protocollo generale dell’Ente, passeranno adesso al vaglio della Commissione Valutativa, composta dal Segretario Generale (o suo delegato), dal Dirigente dei settori delle aree tematiche interessate e dal Dirigente della Direzione Lavori Pubblici.La Commissione avrà a disposizione 20 giorni per esprimere il proprio parere di fattibilità. L’esame si baserà su rigorosi criteri tecnico-economici, tra cui:· Chiarezza degli obiettivi e coerenza con l’area tematica.· Fattibilità tecnica e giuridica degli interventi.· Compatibilità con le risorse e con gli atti già approvati dal Comune.· Stima dei costi e dei tempi di realizzazione. Una volta completata l’istruttoria, il verbale conclusivo contenente l’elenco dei “progetti ammissibili” sarà pubblicato sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune. Ricordiamo che ciascun progetto ammesso potrà avere un costo massimo di € 5.300,00. Poiché lo stanziamento complessivo deliberato dal Comune ammonta a € 37.100,00, la parola tornerà infine ai cittadini: attraverso una successiva fase di votazione, la comunità nissena sarà chiamata a scegliere i 7 progetti definitivi da realizzare.