Enna, Crisafulli proclamato sindaco: “Siamo pronti, da domani subito al lavoro”

Oggi pomeriggio Mirello Crisafulli è stato ufficialmente proclamato sindaco della città di ENNA. La proclamazione a Sala Euno, avvenuta al termine delle operazioni di scrutinio e verifica dei risultati elettorali, sancisce la sua elezione alla guida del Comune. “Da oggi si apre una nuova stagione amministrativa per ENNA, chiamata ad affrontare sfide cruciali – ha detto il neo sindaco -. Sono tante le difficoltà che dovremo affrontare ma siamo pronti, da domani saremo subito a lavoro”. Crisafulli, ex senatore del Pd, in corsa, però, senza il simbolo del partito ha ottenuto un vero e proprio plebiscito. Per il ‘barone rosso’, infatti, le preferenze sono state 9.975, il 64,11%.