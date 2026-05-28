Delia. Gli alunni del Comprensivo “Di Maria” vincitori al Premio Musicale nazionale di Linguaglossa, i complimenti del sindaco

DELIA. Gli alunni dell’Istituto comprensivo Di Maria hanno vinto il primo premio al Concorso musicale nazionale di Linguaglossa in provincia di Catania. Una notizia che il sindaco Gianfilippo Bancheri ha commentato con soddisfazione: “Voglio porgere i complimenti, a nome mio, dell’intera amministrazione e di tutta la cittadinanza, ai nostro ragazzo che hanno saputo distinguersi e farsi spazio tra i vari gruppi che hanno partecipato.

Questa è la prova che il talento, se coltivato con passione, dedizione e spirito di sacrificio, porta sempre a traguardi eccezionali. Questo premio non è solo un riconoscimento al loro indiscutibile valore musicale, ma è anche il simbolo di una gioventù deliana che sa distinguersi, collaborare e brillare a livello nazionale.

In questo ha sicuramente un ruolo fondamentale la scuola che, oltre ad essere un luogo di formazione didattica, è la palestra all’interno della quale i nostri ragazzi imparano il valore della disciplina, l’importanza del fare squadra e la bellezza dell’arte.

È doveroso ringraziare e fare i complimenti anche agli insegnanti di strumento che con professionalità, pazienza e immenso amore per la musica lavorano quotidianamente con e per i ragazzi: Prof.ssa Bagnato Viviana, Prof. Angelo Locicero, Prof. Domicoli Giuseppe, Prof. Calabrese Samuele e Prof.ssa Piscopo Brenda”.