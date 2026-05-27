Sutera. Amministrative 2026. Il sindaco Salamone ha indicato gli assessori che comporranno la nuova Giunta comunale

SUTERA. A meno di ventiquattro ore dalla proclamazione ufficiale del sindaco Carmelo Salamone e della lista civica Sutera Radici e Futuro, si è ufficialmente insediata la nuova giunta, già pienamente operativa.

Onofrio Grizzanti assume il ruolo di vicesindaco con deleghe alle Relazioni paesi gemellati, Politiche Sociali ed Accoglienza, Servizio Civile, Personale e Sanità. A Impero Vittorio Grasso vengono affidate le deleghe alla Pubblica Istruzione, all’Igiene Urbana, alle Politiche Agricole e Produttive, Informatizzazione ed Innovazione della Pubblica Amministrazione.

Carmelina Alongi guiderà i settori dei Beni e Attività Culturali, del Turismo, della Partecipazione, della Valorizzazione del borgo, della Magna Via Francigena, oltre a Sport, Eventi e Manifestazioni. Daniele Zoda si occuperà di Lavori Pubblici, Urbanistica, Arredo Urbano, Edilizia Privata, Energie alternative e Risparmio energetico, Verde Pubblico, Ambiente e Servizi cimiteriali.

Il Sindaco Carmelo Salamone mantiene direttamente le deleghe al Bilancio, alla Polizia municipale e alla Protezione Civile, oltre a tutti i rami dell’amministrazione non espressamente assegnati.Gli assessori nominati hanno preso immediatamente contatto con gli uffici di competenza già nelle ore successive all’insediamento, avviando le prime attività operative.La priorità della nuova amministrazione riguarda la gestione della situazione degli sfollati a seguito del dissesto idrogeologico che ha colpito il territorio.