Il generale Vannacci “sbarca” in Sicilia: il vuoto che la politica non sa più nominare

Nel dopo‑elezioni più silenzioso degli ultimi anni, segnato da un’affluenza che continua a scendere e da un elettorato che si frantuma in mille micro‑identità, l’arrivo del generale Roberto Vannacci in Sicilia non è soltanto un fatto di cronaca. È un sintomo. Un segnale di come la politica italiana stia cambiando forma, linguaggio, destinatari.

La Sicilia, ancora una volta, diventa il luogo dove le crepe del sistema si vedono prima e meglio. Qui la distanza tra istituzioni e cittadini non è un concetto sociologico: è un’esperienza quotidiana. E in questo scenario, l’attenzione che circonda una figura estranea ai partiti tradizionali racconta più del generale stesso: racconta il vuoto che altri non riescono più a colmare.

La bassa affluenza non è un incidente statistico. È la fotografia di un Paese che non si riconosce più nei codici della politica ordinaria. I partiti parlano un linguaggio che molti non decifrano più; le coalizioni sembrano costruzioni tecniche più che visioni; le leadership appaiono intercambiabili.

In questo contesto, la figura del generale — o, più precisamente, la figura del leader identitario — si impone per contrasto. Non perché offra soluzioni, ma perché offre una forma: una postura netta, leggibile, immediata. Una verticalità che spicca in un panorama sempre più orizzontale.

Perché una figura così polarizzante attira attenzione proprio ora. Tre dinamiche spiegano il fenomeno:

• Crisi di rappresentanza — gli elettori non si sentono più parte di un progetto collettivo. Guardano altrove, anche fuori dal perimetro tradizionale.

• Domanda di semplicità — in un tempo di complessità crescente, chi parla in modo diretto conquista ascolto.

• Ricerca di stabilità simbolica — non stabilità politica, ma stabilità narrativa: qualcuno che sembri “intero” mentre tutto il resto appare frammentato.

Non è consenso. È attenzione. E oggi, in politica, l’attenzione è la nuova moneta.

L’isola vive da anni una tensione irrisolta: aspettative alte, risposte insufficienti. Infrastrutture incompiute, servizi discontinui, giovani che partono, territori che si sentono periferici. La politica tradizionale fatica a proporre un racconto credibile del futuro. Una figura come Vannacci arriva invece con un racconto già pronto: personale, netto, immediatamente riconoscibile. Non è la forza del contenuto, ma la forza della narrazione. E in un tempo in cui la politica sembra aver smarrito la capacità di raccontare, chiunque porti una storia — anche controversa — trova spazio.

L’attenzione che circonda il generale non anticipa risultati, non prefigura scenari, non indica tendenze. È un fenomeno culturale: la reazione di un elettorato che, non trovando più riferimenti stabili, osserva con curiosità chi propone un modello alternativo di leadership.

In un’Italia che fatica a riconoscersi nelle sue istituzioni, la presenza di una figura “verticale” diventa un esperimento: capire se, in un tempo di incertezza, la promessa di ordine e identità possa ancora parlare a una comunità disorientata.

L’arrivo di Vannacci in Sicilia non dice cosa sarà la politica italiana. Dice cosa è oggi: un sistema che non riesce più a nominare il proprio vuoto, e che per questo lascia spazio a figure che quel vuoto lo occupano per semplice presenza.

Non è un endorsement, non è una previsione, non è un giudizio. È un dato: quando la politica non parla più, chiunque parli — forte, netto, riconoscibile — viene ascoltato.