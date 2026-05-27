Santa Caterina. Amministrative 2026. Il sindaco uscente Giuseppe Ippolito: “Ci ho creduto, accettiamo il risultato elettorale”

SANTA CATERINA. Il sindaco uscente Giuseppe Ippolito ha affidato ad una nota sulla sua pagina Facebook il commento relativo al risultato delle ultime elezioni amministrative che lo ha visto piazzarsi al terzo posto dietro il neo sindaco Natale e il già sindaco Antonino Fiaccato.

Nella nota ha sottolineato: “Ci ho creduto, è stato questo che mi ha sostenuto negli anni impossibili della risalita. È stato un percorso in un tunnel tutto in salita, spesso al buio fatto di grande fatica e responsabilità. Insieme ai miei collaboratori abbiamo tirato fuori il paese fuori dalle sabbie mobili! I risultati dovrebbero essere sotto gli occhi di tutti!

Grazie a chi insieme a me ci ha creduto, ai giovani della mia lista di “A vele spiegate”, anche sul palco avete dimostrato che ” il futuro potete e sarete voi”! Ho colto la vostra voglia di volere esserci e ci sarete! Grazie ancora ai nostri 902 elettori che ci hanno creduto insieme a noi. L’unica amarezza “non essere riuscito a convincere” un numero sufficiente di elettori della nostra impresa.

Accettiamo il risultato elettorale, speriamo che la nuova amministrazione e opposizione continuino a lavorare per il “bene Comune, per il bene del Comune”! Buona fortuna Santa Caterina Villarmosa! Buona fortuna Caterinesi!”