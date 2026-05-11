Salute

Il 13 maggio a Gela conferenza al Comune sui servizi di derattizzazione, deblattizzazione e disinfestazione

Redazione 1

Il 13 maggio a Gela conferenza al Comune sui servizi di derattizzazione, deblattizzazione e disinfestazione

Lun, 11/05/2026 - 16:03

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Il 13 maggio alle ore 10,00 presso la stanza del Sindaco di Gela Terenziano Di Stefano, si terrà una conferenza stampa di presentazione del cronoprogramma operativo dei servizi di deblattizzazione, derattizzazione e disinfestazione antilarvale che parte da oggi, 11 maggio 2026 con un primo intervento di Deblattizzazione territoriale su caditoie, bocche di lupo, pozzetti, aste fognarie, fognoli comunali, aree pubbliche e siti sensibili nel centro storico ed al Lungomare.

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