Il 13 maggio a Gela conferenza al Comune sui servizi di derattizzazione, deblattizzazione e disinfestazione

Il 13 maggio alle ore 10,00 presso la stanza del Sindaco di Gela Terenziano Di Stefano, si terrà una conferenza stampa di presentazione del cronoprogramma operativo dei servizi di deblattizzazione, derattizzazione e disinfestazione antilarvale che parte da oggi, 11 maggio 2026 con un primo intervento di Deblattizzazione territoriale su caditoie, bocche di lupo, pozzetti, aste fognarie, fognoli comunali, aree pubbliche e siti sensibili nel centro storico ed al Lungomare.
di Redazione 3 Lun, 11/05/2026 - 12:53