Sicilia, Samorì(DC): “Cirillo reintegrato nel ruolo di iscritto del partito”

“In più occasioni sono state riportate dalla stampa locale notizie propalate dal dr. Stefano Cirillo in ordine alla circostanza che egli avrebbe riassunto la carica di Segretario regionale del Partito a seguito di un provvedimento emanato dal tribunale di Roma. Il dr Stefano Cirillo, è stato per ora, semplicemente reintegrato nel ruolo di semplice iscritto del partito avendo egli nel corso di tale procedimento rinunciato alla richiesta di essere reintegrato nel ruolo di segretario regionale avendo spontaneamente rassegnato le dimissioni. Il Tribunale ha preso atto della rinuncia all’istanza resa inammissibile dalla confermata presentazione delle dimissioni.” Così in una nota Gianpiero Samorì, Segretario Nazionale facente funzione della DC.