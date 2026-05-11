Università Palermo, Welcome Day Lauree Magistrali 2026: Mercoledì 13 maggio

Mercoledì 13 maggio, alle 10.00, nella Chiesa di Sant’Antonio Abate del Complesso Monumentale dello Steri (piazza Marina, 61) si terrà la presentazione del “Welcome Day delle Lauree Magistrali 2026”, giornata di orientamento dedicata all’offerta formativa dei Corsi di Laurea Magistrale dell’Università degli Studi di Palermo per l’Anno Accademico 2026/2027.

Interverranno:

Massimo Midiri, Rettore Università di Palermo

Fabio Mazzola, Prorettore alla Didattica e all’Internazionalizzazione

Luisa Amenta, Prorettrice al Diritto allo studio e all’Innovazione dei processi di apprendimento

Cinzia Cerroni, Delegata al Coordinamento del Centro Orientamento e Tutorato

Alessandra La Marca, Delegata per la formazione degli insegnamenti e metodologie didattiche

Antonio Sorce, Direttore Generale

Antonino Mazzarella, Dirigente Area Didattica e Servizi agli Studenti

Delegati all’Orientamento dei Dipartimenti e della Scuola di Medicina e Chirurgia.

Alle15.00 prenderanno il via gli incontri online di presentazione dei Corsi di Laurea Magistrale, rivolti a laureandi e laureati di tutti gli Atenei.