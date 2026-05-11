Salute

Università Palermo, Welcome Day Lauree Magistrali 2026: Mercoledì 13 maggio

Redazione

Università Palermo, Welcome Day Lauree Magistrali 2026: Mercoledì 13 maggio

Lun, 11/05/2026 - 16:08

Condividi su:

Mercoledì 13 maggio, alle 10.00, nella Chiesa di Sant’Antonio Abate del Complesso Monumentale dello Steri (piazza Marina, 61) si terrà la presentazione del “Welcome Day delle Lauree Magistrali 2026”, giornata di orientamento dedicata all’offerta formativa dei Corsi di Laurea Magistrale dell’Università degli Studi di Palermo per l’Anno Accademico 2026/2027

Interverranno:
Massimo Midiri, Rettore Università di Palermo
Fabio Mazzola, Prorettore alla Didattica e all’Internazionalizzazione
Luisa Amenta, Prorettrice al Diritto allo studio e all’Innovazione dei processi di apprendimento
Cinzia Cerroni, Delegata al Coordinamento del Centro Orientamento e Tutorato
Alessandra La Marca, Delegata per la formazione degli insegnamenti e metodologie didattiche
Antonio Sorce, Direttore Generale
Antonino Mazzarella, Dirigente Area Didattica e Servizi agli Studenti
Delegati all’Orientamento dei Dipartimenti e della Scuola di Medicina e Chirurgia. 

Alle15.00 prenderanno il via gli incontri online di presentazione dei Corsi di Laurea Magistrale, rivolti a laureandi e laureati di tutti gli Atenei.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta