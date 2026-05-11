San Cataldo, distribuzione idrica: riprogrammazione del calendario

Caltaqua informa gli utenti del comune di San Cataldo che, a causa della mancata fornitura idrica da parte di Siciliacque, oggi non è stato possibile effettuare la distribuzione in programma. Siciliacque sta provvedendo al ripristino dell’erogazione nel corso della giornata di oggi. Di seguito il calendario aggiornato della distribuzione idrica: 12 maggio 2026 – Zone 2, 3, 6 e 7; 13 maggio 2026 – Zone 1, 4, 5 e 6; 14 maggio 2026 – Zone 2, 3, 6 e 7; 15 maggio 2026 – Zone 1, 4, 5 e 6. Eventuali ulteriori aggiornamenti saranno tempestivamente comunicati attraverso i canali ufficiali.