Caltanissetta. Cefpas, PD: “Servono trasparenza, regole certe e una guida capace di guidare l’ente”

Il Partito Democratico, a partire dall’interrogazione presentata dall’On. Dipasquale, sente il dovere di far crescere l’attenzione e il dibattito sulla vicenda del CEFPAS in relazione alla grandissima importanza che il centro ricopre nel settore della formazione e della ricerca sanitaria in Sicilia. Riteniamo che un ente pubblico debba fare piena chiarezza sulle procedure adottate per assunzioni e conferimenti di incarico, perché ogni funzione pubblica deve essere assegnata secondo criteri verificabili di competenza, merito e pubblicità degli atti. È un principio che vale sempre, indipendentemente dal colore politico delle persone coinvolte. Per questo chiediamo che il CEFPAS renda noti criteri di selezione, curricula, punteggi, compensi e modalità di conferimento degli incarichi assegnati negli ultimi mesi, nell’interesse della trasparenza e della credibilità delle istituzioni. Il CEFPAS rappresenta una realtà strategica per la formazione e l’innovazione del sistema sanitario siciliano e, proprio per questo, necessita oggi di una fase nuova, fondata su regole certe, programmazione e valorizzazione delle competenze e delle professionalità di tutto il personale impiegato. Vanno superate le perduranti criticità legate al mancato riconoscimento di spettanze economiche e contrattuali (performance, arretrati e progressioni) e alla necessità di ristabilire chiarezza e correttezza nella gestione dei rapporti con il personale. La scelta del nuovo commissario straordinario non può essere burocratica né limitarsi all’ordinaria amministrazione. Il Governo Regionale ha il dovere di risolvere le troppe questioni ancora non definite relativamente al nuovo status dell’ente. Per questa ragione il commissario straordinario per la gestione del centro, che verrà nominato nei prossimi giorni deve essere una figura competente, capace di rilanciare il CEFPAS con un progetto chiaro sul futuro dell’ente e sul suo ruolo nella formazione e nella ricerca in campo sanitario in un rapporto solido e costruttivo con l’Assessorato Regionale della Salute. L’esperienza in campo formativo del centro e lo straordinario patrimonio del centro di simulazione in medicina e della scuola di laparoscopia realizzate al CEFPAS vanno consolidate e rafforzate, non indebolite.Negli ultimi anni il CEFPAS ha beneficiato di importanti risorse pubbliche del PNRR con cui sono state realizzate importantissime attività formative. Oggi è fondamentale garantire continuità finanziaria, certezza nelle rendicontazioni e stabilità nella programmazione, evitando il rischio di indebolire una struttura che deve continuare a rappresentare un punto di riferimento per la formazione sanitaria in Sicilia.nIl Partito Democratico continuerà a battersi per riformare e rafforzare il CEFPAS, nella convinzione che formazione, innovazione e qualità della pubblica amministrazione siano elementi centrali per il futuro della sanità siciliana. Greta Tassone – Segretaria Circolo PD CaltanissettaRenzo Bufalino – Segretario Federazione Provinciale PD Caltanissetta