Bimbo di 10 anni caduto da balcone ad Agrigento, è fuori pericolo

La prognosi resta prudenzialmente riservata, ma è fuori pericolo il bimbo di 10 anni che ieri mattina è caduto dal balcone di casa, al primo piano della palazzina di Villaseta ad Agrigento, della nonna. Prognosi riservata perché il piccolo, che da Porto Empedocle era andato assieme ai genitori a casa della familiare, ha riportato un politrauma.

A preoccupare di più sono le fratture vertebrali e la contusione polmonare. Il bambino è ricoverato all’ospedale Di Cristina di Palermo dove è stato trasferito dal Sant’Elia di Caltanissetta dove è giunto in codice rosso. I carabinieri hanno accertato che il bambino è precipitato da circa 10 metri.