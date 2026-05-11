Sicilia. Figlia morta in incidente stradale, genitori fanno causa al Comune per risarcimento

Il Comune di AGRIGENTO è stato citato a giudizio dai genitori di Chiara La Mendola, la 24enne morta a causa di un incidente stradale verificatosi lungo il viale Cavaleri Magazzeni il 30 dicembre del 2013. Padre e madre della ragazza con citazioni diverse, chiedono la condanna dell’ente al risarcimento del danno subito per la perdita della figlia.

Palazzo dei Giganti ha deciso di costituirsi in giudizio. Il 23 ottobre 2024, la Cassazione ha confermato la condanna definitiva a un anno di reclusione per omicidio colposo contro due funzionari comunali: l’ex dirigente Giuseppe Principato e il responsabile della viabilità Gaspare Triassi. Secondo i giudici, i due non intervennero per mettere in sicurezza la buca sul viale Cavaleri Magazzeni che causò la caduta mortale della ragazza.

I processi hanno accertato che il Comune, nonostante la presunta carenza di fondi, disponesse del personale e dei mezzi necessari per coprire quella buca o, quantomeno, per segnalare il pericolo.