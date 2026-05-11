Il Lions Club Caltanissetta Pietrarossa e la Pro Loco in sinergia: il 12 maggio un incontro sul Terzo Settore

Il Lions Club Caltanissetta Pietrarossa e la Pro Loco di Caltanissetta aps, organizzano domani, martedì 12 maggio 2026, con inizio alle ore 17.15, nella Sala degli Oratori di Palazzo Moncada, un incontro sul Terzo settore, un nuovo modo di fare volontariato.Il service si inserisce nell’Area Progettualità del Distretto Lions 108Yb Sicilia, Governatore Diego Taviano, tema “Proposte di infrastrutture a servizi per migliorare la comunità”.I lavori saranno introdotti e moderati dal Cerimoniere del Club, Antonio Alberto Stella, cui seguirà il saluto del Presidente, Vincenzo Falzone.Le relazioni saranno curate da:Luca Miccichè, Presidente della Pro Loco di Caltanissetta aps che tratterà il tema “Oltre il volontariato: l’evoluzione delle associazioni in Enti del Terzo Settore”.

Alessandra Maria Dibartolo, Commercialista e già Presidente del Lions Club Caltanissetta, che tratterà su “Odv e Aps: una scelta consapevole”.Giuseppe Walter Buscema, commercialista, primo vice Governatore del Distretto Lions 108Yb Sicilia, da sabato scorso eletto Governatore per il nuovo anno sociale 2026/2027, che relazionerà su “Lions e Terzo Settore, un’opportunità strategica per servire meglio le nostre comunità.Collaborano all’iniziativa le Associazioni “Francesco Amico” e “Royal Eagles Club”. L’incontro è aperto e rivolto a tutti i cittadini che vogliano comprendere meglio il mondo del Terzo settore ed ai responsabili delle Associazioni che, con la nuova normativa, dovranno entrare nel Terzo settore per interagire con le Pubbliche amministrazioni.